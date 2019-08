Viola Holt doet aangifte tegen ’stalker’

Volgens Meijer kennen de twee elkaar van de 5 Uur Show, maar Holt stelt volgens Shownieuws dat ze elkaar uit de kunstwereld kennen. Meijer zou groot fan zijn van haar kunstwerken en heeft ooit twaalf werken van haar besteld voor 1000 euro per stuk. Van de afgesproken 12.000 euro zou Holt slechts 9000 hebben ontvangen. Maarten beweert echter dat hij nooit alle werken heeft ontvangen.

Het blijkt de start van alle ellende. Meijer zou zich hebben ontwikkeld tot stalker van Viola en vertelt waar hij maar kan slechte verhalen over de presentatrice. Zo zou ze zijn kluis hebben leeggeroofd met een inhoud van meer dan 128.000 euro en zou ze zich mengen in de scheiding tussen Maarten en zijn ex-vrouw.

Vrijdag is Viola Holt naar de politie gestapt om een einde te maken aan de ellende en heeft zij aangifte gedaan van laster en smaad. „Deze man is een gevaarlijke fantast en er is natuurlijk helemaal niks waar van alle berichten die hij over mij verspreidt”, aldus de 70-jarige Holt.