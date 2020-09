Samantha de Jong ten huwelijk gevraagd

In de video die zij deelt is te zien dat het stel dat samen een kindje verwacht in een restaurant is. Gerrit zit op zijn knieën en stelt de grote vraag: „Wil je alsjeblieft met me trouwen?”

Bij het filmpje schrijft Samantha: „Ben mee gelokt naar een restaurant en ten huwelijk gevraagd door mijn mannetje 🙈😍🙏 oh my God.”

Het is niet de eerste keer dat Samantha een (verlovings)ring om haar vinger heeft. Eerder was zij vijf jaar lang getrouwd met de vader van haar twee kinderen Angelina en Milano, Michael van der Plas.