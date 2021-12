Premium Het beste van De Telegraaf

Koude rillingen bij een ’moderne medea’

— Wat: toneel — Wie: Toneelgroep Oostpool Regie: Daria Bukvić — Spel: Hadewych Minis — Info: toneelgroepoostpool.nl

Door Esther Kleuver

Hadewych Minis toont haar enorme veelzijdigheid als actrice. Ⓒ Foto Joris van Bennekom

„De samenleving is niet gemaakt voor mannen, maar om mannen te stoppen.” Deze heldere, haast onderkoelde analyse volgt na een ijzingwekkende onthulling van de vrouw die dan al ruim een uur ogenschijnlijk luchtig en soms zelfs met de nodige afstand over haar eigen leven heeft staan vertellen. Het is voor haar misschien wel de enige manier om grip op haar bestaan te houden.