Wilfred Genee: ’We zijn eruit met John de Mol’

Details over het contract wilde Wilfred Genee, die de onderhandelingen voerde, nog niet kwijt. „Ik heb het net binnengekregen, maar ik heb nog geen tijd gehad om het door te lezen. Maar als alles erin staat wat ik ben overeengekomen en wat is toegezegd, kunnen de handtekeningen worden gezet. Ik verwacht nu dat alles binnen een paar dagen rond is.”

Wilfred vertelt ook dat René van der Gijp aarzelingen had om verder te gaan met de dagelijkse talkshow en met name de lange uitzending op vrijdag. „Maar”, zegt hij, „daar is hij nu overheen. Er is hier en daar gesleuteld en geschaafd aan het nieuwe contract, zodat René nu ook tevreden is en verder wil.”

Onderdeel van de nieuwe overeenkomst is die langere vrijdagavonduitzending, waarmee het drietal enkele weken geleden al van start ging: „René had zijn bedenkingen, maar de praktijk heeft aangetoond dat we er goed mee scoren en dus is dat bezwaar ook van de baan.”

Vandaag Inside is al maanden de best bekeken talkshow op de Nederlandse televisie.