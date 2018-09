Lil’ Kleine houdt nummer 1-posities vast

Liedjes als Alleen, Liegen voor jou en Halen & trekken leveren wel een paar plaatsen in. In tegenstelling tot 4x Duurder, dat juist twee plaatsen stijgt. SBMG, Lil’ Kleine en DJ Stijco staan deze week op de derde plek, achter de zomerhit Despacito van Louis Fonsi en Daddy Yankee.

In de Singles Top 100 staan deze week slechts vier nieuwe nummers. De hoogste nieuwe binnenkomer, Know No Better van Major Lazer feat. Travis Scott, verovert de 54e plek. Ook Axwell Λ Ingrosso, Maan en Fifth Harmony zijn nieuw in de lijst.