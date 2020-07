Neil Young over Trump die zijn muziek gebruikt: ’Ik vind dit niet oké’

Het bezoek van de Amerikaanse president zaterdag aan Mount Rushmore ter gelegenheid van de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid werd muzikaal opgeluisterd door Youngs iconische nummer Rockin’ in the free world.

De Canadese rockster liet op Twitter weten daar niet van gediend te zijn. ’Ik vind dit niet oké”, tweette hij.

De zanger/componist is een fel tegenstander van Donald Trump. Hij pleitte meerdere keren voor het afzetten van de president. Bovendien liet hij in een daaropvolgende tweet weten dat hij de Lakota steunt, een inheems volk, dat protesteerde tegen de komst van Trump. Mount Rushmore en directe omgeving wordt door de 100.000 zielen tellende Lakota-gemeenschap in de VS beschouwd als heilige grond.

Veel popartiesten, onder wie de Rolling Stones, Queen, Pharell Williams en Rihanna, willen niet dat Trump hun muziek gebruikt voor eigen doeleinden.