Jackie Kennedy’s wilde seksleven nu helemaal onthuld

Zij had zelfs al affaire met ontwerper JFK’s grafmonument!

Niet eerder werden in een biografie over Jackie Kennedy zoveel intieme details onthuld als in het net uitgekomen boek Jackie. Public, Private, Secret van John Randy Taraborrelli. De beroemde Amerikaanse biograaf legde het extravagante leven van John F. Kennedy’s zo keurig ogende weduwe nóg meer bloot: zij kreeg al een affaire met de ontwerper van JFK’s grafmonument!