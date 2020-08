Shawn Ashmore nieuwe superschurk ’The Boys’

Showrunner Eric Kripke is verguld met de toevoeging van Ashmore. „Hij brengt zoveel diepte, dreiging en levensmoeheid in dit voormalige lid van ’the seven’. En Shawn is een geweldige vent. We zijn dankbaar voor het feit dat hij zich bij ons vermaledijde familietje aansluit.”

The Boys is gebaseerd op de gelijknamige stripboeken van Garth Ennis en Darick Robertson, en gaat over The Boys, een groep superhelden die de strijd aangaat met een andere groep superhelden die zijn roeping uit het oog is verloren.

Shawn Ashmore speelde aan het begin deze eeuw in de X-Men-reeks het personage Ice Man. Nu hij in de huid van Lamplighter kruipt, keert hij terug in het superheldengenre.

Het tweede seizoen van The Boys is vanaf 4 september te zien op Prime Video. Een derde seizoen is inmiddels ook al aangekondigd voor komend jaar.