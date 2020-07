Natuurlijk dook iedereen erop, toen Netflixserie Tiger King: Mayhem, Murder and Madness, een onverwachte wereldhit bleek. Iedereen had het erover en het maakte de tongen los van velen die Joe Exotic op een heel andere manier kenden dan als grote tijgerliefhebber. Die andere kant van Joe komt aan de orde in de documentaire die zaterdag in Amerika uitgebracht wordt: How to Survive Joe Exotic?