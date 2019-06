Eigen ketchup voor Ed Sheeran: Edchup

Ed gaf woensdag al een voorproefje op Instagram. „Het is echt en je kunt het heel binnenkort zelf kopen”, schrijft hij bij een exemplaar van Edchup. Voor de populaire zanger is het een droom die uitkomt. Hij is gek op ketchup van Heinz en heeft het logo van het merk zelfs op zijn arm getatoeëerd staan.

De speciale Edchup ligt vanaf vrijdag in de winkel.