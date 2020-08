Liam Payne verloofd met 20-jarig model Maya Henry

De verloving komt overigens niet helemaal als een verrassing. Het gonsde de afgelopen dagen al van de geruchten. Toen Maya donderdagavond in Londen gespot werd met een diamanten ring om haar vinger, werden de geruchten steeds sterker.

Op foto’s die Daily Mail vrijdag in de krant had staan, is te zien dat het Amerikaanse model een geslepen diamanten ring aan haar vinger droeg terwijl ze gearmd met Liam een restaurant verliet.

Met de officiële bekendmaking komt er ook definitief een einde aan speculaties dat het niet meer zo zou boteren tussen Liam en Maya. Die ontstonden toen het stel een tijd lang niet samen was gezien. Maya en Liam gaan al sinds 2018 met elkaar om. Pas een jaar later gaf Liam zijn relatie met Maya toe.