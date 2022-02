Pauline Wingelaar herdenkt overleden dochtertje: ’Mama houdt van je’

„Ik twijfelde over dit bericht, is het niet te privé of een schreeuw om aandacht? Geen idee, het voelt gewoon goed en wat anderen denken of vinden boeit mij niet zo. Ik praat graag over je merk ik. Dat zal ook wel bij het verwerken horen”, schrijft Wingelaar.

Wingelaar schrijft dat ze haar dochter enorm mist. „Het gaat goed met me hoor, echt waar. Ik moet vaak aan je denken. Toen jij nog in mijn buik zat voelde ons gezin zó compleet. Ik was zó gelukkig. Maar wat mag ik nu trots zijn met zo’n prachtige beschermengel. Vandaag brand ik de hele dag een kaarsje voor jou en al je sterrenvriendjes - en vriendinnetjes. Ik mis je Belle. Mama houdt van je.”

Samen met haar partner Harmen heeft Wingelaar twee zoons, Diederik en Reinier. In haar meest recente realityserie, Echte Gooische Moeders, maakte ze bekend in verwachting te zijn van een derde kindje. Later in het seizoen maakte Wingelaar bekend dat de baby te vroeg was geboren.