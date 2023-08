Henk Schiffmacher liep filmcarrière mis door soa

„Ik was gecast in de Filipijnen als Amerikaanse soldaat”, aldus Schiffmacher. „Maar ik had in Manilla verkering met een juffrouw die ze ’de generaal’ noemden. Die had mij een vervelende ziekte geleverd.” De Nederlander moest naar een ziekenhuis in Singapore voor een penicillinekuur. „Dus die film is niet doorgegaan. Ik heb met mijn eigen lul mijn filmcarrière beëindigd.”

Pas later realiseerde de tatoeagekoning zich dat het om een rol in de klassieker Apocalypse Now ging van regisseur Francis Ford Coppola. De film vertelt over een speciale agent (Martin Sheen) die de jungle wordt ingestuurd om een afvallige legerofficier (Marlon Brando) te vermoorden. Het oorlogsepos won in 1979 onder meer de prestigieuze Gouden Palm.