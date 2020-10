Kanye West open over manische uitbarsting

Na de uitbarsting kwam zijn huwelijk met Kim Kardashian zwaar onder druk te staan en volgde tal van bizarre uitspraken over zijn schoonfamilie. Inmiddels lijkt het weer beter te gaan met de rapper en blikt hij terug op deze ’hartverscheurende’ periode in zijn leven.

„Ik huil als ik in een manische periode zit”, vertelt Kanye in de podcast The Joe Rogan Experience. „Ik was kapot van de... Ik wil niet eens meer hardop uitspreken wat ik toen zei. Het idee alleen al... Ik probeer het op een verantwoorde manier te verwoorden en mijn familie te beschermen”, vervolgt hij.

„Mensen zagen dit filmpje van mij waarin ik aan het huilen was, maar sommige mensen wisten niet waarom ik huilde. Ik huilde omdat er een mogelijkheid was dat Kim en ik niet het gezin hadden gehad dat we nu hebben. Dat is meest vriendelijk manier om het te verwoorden. Alleen al het idee maakt me kapot.”

Zijn huwelijk stond kort daarna op springen, maar de twee zouden zich inmiddels weer hebben verzoend.