Kris Jenner: ’Transitie Caitlyn was een grote schok voor de familie’

„Ik denk dat het zo’n grote schok was omdat je er weinig van af weet. Dat is best eng”, vertelt Kris. Het stel was 22 jaar getrouwd, van 1991 tot 2015, en de twee kregen twee dochters, Kendall (26) en Kylie (24).

Het stel ging in 2013 al uit elkaar en twee jaar later kwam Caitlyn uit de kast als transvrouw. „Het is een onderwerp waarvan ik nooit had gedacht dat ik er ooit direct mee te maken zou krijgen. Het was iets wat ik niet kende”, aldus Kris.

Kris en Caitlyn gaan inmiddels vriendschappelijk met elkaar om, maar dat was niet altijd zo. In haar boek vertelt Caitlyn dat ze al veel langer wist dat ze eigenlijk een vrouw was. Het niet uiten van deze gevoelens leidde tot onbegrip en woede bij Kris, die later reageerde dat alles in het boek ’verzonnen’ zou zijn. „Het is nu oké. Ja, we zijn vrienden”, zegt Kris. „We zien elkaar op familiedingen, het is wel wat rustiger geworden allemaal.”