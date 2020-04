Prins Charles opent tweede noodhospitaal op afstand

Charles had begin deze maand de primeur toen hij vanuit zijn buitenverblijf in Schotland een noodhospitaal in Londen opende. Hoewel dat tot een paar weken geleden nooit was voorgekomen in de geschiedenis van het Britse hof, lijkt het ondertussen al gemeengoed. Ook Charles’ oudste zoon prins William opende onlangs een tijdelijk ziekenhuis virtueel.

Maandag was het weer de beurt aan Charles, die ook dit keer niet vergat de enorme inspanning van de NHS, de Britse zorg, te prijzen. „Wat anders kan ik zeggen dan ’diolch o galon’ (heel erg bedankt, red)”, sprak de prins in zijn beste Welsh. „Ik wil de warmst mogelijke dank betuigen voor wat u hebt gedaan, en alles wat u zult doen in dit ziekenhuis, en al die andere veldhospitalen in heel Wales.”

Charles omschreef het coronavirus als ’de vreselijke dreiging waarmee we worden geconfronteerd’. Ook de 71-jarige Britse troonopvolger wist niet te ontkomen aan de pandemie. Eind vorige maand maakte Clarence House bekend dat Charles besmet was met het coronavirus. De prins had last van milde klachten en zonderde zich in Schotland af. Op 30 maart kwam hij in goede gezondheid uit quarantaine.