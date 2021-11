Meghan lobbyt bij Amerikaanse senatoren: ’Geen idee hoe ze aan mijn nummer kwam’

De vrouw van prins Harry belde met senator Susan Collins uit Maine en senator Shelley Moore Capito uit West Virginia. Beiden stellen dat ze verrast waren dat Meghan hen opbelde om voor de zaak te lobbyen.

„Ik zat in mijn auto toen ik een telefoontje kreeg”, aldus Capito tegen Politico. „Maar het nummer was geblokkeerd, dus dacht ik dat het senator Joe Manchin was. Die belt altijd met een onbekend nummer. En toen zei ze: ’Senator Capito? Dit is Meghan, de hertogin van Sussex.’ Ik heb geen idee hoe ze aan mijn nummer kwam.”

Collins vond het op haar beurt ironisch dat Meghan zich als de hertogin van Sussex voorstelde. „Ik stond haar graag te woord, maar ik ben toch meer geïnteresseerd in wat de mensen in Maine vinden.”

Brief

Eind vorige maand werd al duidelijk dat Meghan een persoonlijke brief naar het Amerikaanse Congres had gestuurd. Ze schreef daarin dat betaald verlof na de geboorte van een kind een nationaal recht zou moeten zijn voor iedere Amerikaan.

„Ik ben geen gekozen politicus, maar net als vele anderen een betrokken bewoner en vooral ouder. En omdat u en uw collega’s uit het Congres een rol spelen in het vorm geven van familiesituaties voor de komende generaties, schrijf ik u, mede namens miljoenen Amerikanen, deze brief. Het is voor mij als moeder heel belangrijk om me sterk te maken voor deze zaak”, aldus Meghan.