Film met Gijs Naber maakt weinig indruk in Cannes

Vakblad Variety typeert het acteren van Gijs Naber als ‘recessive’ (teruggetrokken), terwijl de recensent van The Hollywood Reporter hem ‘het charisma van een stuk wrakhout’ toedicht. Zijn tegenspeelster Lea Seydoux wordt minder hard aangepakt. Wel krijgt ook regisseur Ildikó Enyedi er op schrift van langs.

Met The story of my wife keerde Enyedi terug naar het festival dat haar eerste film My 20th century in 1989 bekroonde met de Camera d’Or voor het beste debuut. Vijf jaar geleden won de Hongaarse cineaste met het magisch realistische On body and soul de Gouden Beer in Berlijn en werd ook genomineerd voor een Oscar. Daarnaast is haar nieuwe film de bewerking van een boek van de gevierde Hongaarse schrijver Milán Füst.

’Te lang’

Genoeg redenen voor hooggespannen verwachtingen dus, maar daaraan werd in Cannes duidelijk niet voldaan. Enyedi’s historische kostuumdrama, dat zich afspeelt in de jaren 30 van de vorige eeuw, mag er dan heel verzorgd uitzien, het verhaal weet na een voortvarende start de vaart er niet in te houden. Deels omdat de Engelse dialogen vaak onnatuurlijk aandoen, deels omdat de gebeurtenissen zich steeds weer lijken te herhalen.

Gijs Naber speelt in de internationale productie een Nederlandse zeekapitein die op advies van zijn scheepskok een echtgenote neemt. Als hij een vriend in een chic café daarover vertelt, zweert hij grappend dat hij met de eerste vrouw die binnenloopt zal trouwen. Als dat de mooie Lizzy (Lea Seydoux) blijkt te zijn, is hij geneigd zich aan zijn woord te houden. Geamuseerd door het wilde plan, gaat zij daarin mee.

Hun ontspannen houding aan het begin van hun huwelijk, verandert echter al snel. De kapitein wordt steeds meer verteerd door jaloezie. Hij verdenkt zijn vrouw van ontrouw, maar kan haar daar niet op betrappen. Zo ontspint zich een kat- en muisspel dat lang wordt uitgesponnen, over verschillende hoofdstukken.

Variety concludeert dat ook Lea Seydoux er niet in slaagt deze ‘zwaarwichtige historische film’ drijvende te houden. The Hollywood Reporter noemt de film te lang en stelt dat de eigen stem van Ildikó Enyedi niet alleen wordt gedempt door haar nieuwe film, maar dat deze in The story of my wife zelfs wat muf klinkt. De begeerde Gouden Palm lijkt dan ook niet binnen handbereik.