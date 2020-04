André Hazes komt met onlineshow

„Dames en heren ik heb echt iets heel leuks. Vanavond ga ik met twee van mijn beste vrienden live”, vertelt Hazes in het decor van zijn programma. „Dat doen we niet zomaar. Het draait allemaal om één ding: ik mis jullie gewoon, ik verveel me dood thuis. Ik wil contact met jullie.”

Fans en andere geïnteresseerden kunnen vanaf 23.00 uur actief meedoen met het programma dat wordt gestreamd via livemetandre.nl. „Je kan met ons praten en meedoen met de quiz. Ik hoop dat jullie meedoen.”