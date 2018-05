’Pers bracht leven vader Markle in gevaar’

Samantha Markle vertelde dat haar vader Thomas in paniek raakte toen hij, rijdend in zijn auto op de snelweg, bemerkte dat hij werd achtervolgd door meerdere auto’s met paparazzi erin.

Het is nog niet duidelijk of Thomas Markle zaterdag zijn dochter naar het altaar brengt bij het koninklijk huwelijk met prins Harry. Maandag zei Thomas zelf dat hij niet zal komen, maar neefje Tyler Dooley heeft in de Britse pers gezegd dat zijn opa ’100 procent zeker aanwezig is bij de bruiloft’ en dat hij zijn dochter zal begeleiden.

Thomas Markle had, naar eigen zeggen vorige week een hartaanval. Harry en Meghan hebben gevraagd om begrip en respect voor hem.

Wilt u niks missen van hét royaltyhuwelijk van het jaar, klik dan hier.