Do maakt titelsong Angry Birds 2 en brengt het op single uit

Op die datum treedt Do op tijdens de filmpremière in Amsterdam. De zangeres spreekt daarnaast in de film de stem van Silver, de zus van Chuck. Naast Do zijn er nog meer bekende Nederlanders te horen in de film, onder anderen Eddy Zoëy, Enzo Knol en zijn moeder Irma Knol, Ruben Nicolai, Frank Lammers, Soundos El Ahmadi, Olcay Gulsen, Marieke Elsinga, Mattie Valk, Rico Verhoeven en John van den Heuvel.

Do is momenteel bezig met een nieuw album, dat wederom Nederlandstalig zal zijn. De plaat wordt naar verwachting eind dit jaar uitgebracht. Haar vorige album stamt uit 2017.