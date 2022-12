Lana Del Rey lanceert in maart negende album

Lana Del Rey brengt op 10 maart volgend jaar haar negende studioalbum uit. De plaat heet Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, kondigde de Amerikaanse zangeres woensdag aan op Instagram. De eerste single, met dezelfde titel als haar nieuwe album, is woensdag uitgekomen.