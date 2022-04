Weer nieuwe hitlijst: ’verrassende binnenkomers’

De Streaming Top 1500 wordt aanstaande maandag afgetrapt. Er is gekozen voor een selectie van ’Veronica klassiekers’: platen die voor het jaar 2010 gemaakt zijn. De nummer 1-positie is voor Bohemian Rhapsody van Queen, tevens het meest genoteerd in de lijst en met vier plaatsen in de top 20.

Bohemian Rhapsody viel afgelopen jaar buiten de top 3 in de Top 1000 Allertijden (Veronica). De nummer 2 in de streaminglijst is Mr. Brightside van The Killers, in de Top 1000 op nummer 227. Ook Coldplay’s The Scientist is een verrassende binnenkomer in de top 10, volgens Veronica.

’Waar in stemlijsten vaak voor Fix You wordt gekozen, gaat de streamer voor een alternatieve keuze. De hoogste notering van AC/DC is voor Back in Black op de 23ste plek. Een plaat die twee plaatsen hoger eindigt dan hun hit Highway to Hell.’