Tekashi69 breekt Instagramrecord na vrijlating

Het werd zo een gedenkwaardige verjaardag voor de rapper, die 24 werd. In de song ging hij tekeer tegen zijn haters en promootte hij een nieuw nummer, Gooba. In dit nummer ging hij tekeer tegen zijn vijanden: „Jullie hebben nog nooit samengewerkt met de overheid en een comeback gemaakt... ik ben een levende legende. Een rat als ik, die thuiskomt en meer nummers maakt dan jullie? Ik zou ook boos zijn.”

Twee miljoen mensen zagen de livestream. Daarmee verbrak hij records van Drake en Tory Lanez, die in maart 310.000 kijkers live bereikten en een R&B-battle tussen Babyface en Teddy Riley die een half miljoen kijkers trok.

’Niets verkeerd gedaan’

In december vorig jaar werd Tekashi69 veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf vanwege afpersing en het verhandelen van drugs en wapens. Het laatste deel van zijn straf zit hij thuis uit, onder toezicht van de regering. De celstraf viel vele malen lichter uit - hij had een levenslange straf tegemoet kunnen zien - omdat hij meewerkte aan een deal waarbij hij tegen zijn voormalig bendeleden van de Nine Trey Gangsta Bloods getuigde.

In de rechtszaal getuigde de rapper tot in details over aanvallen van de bende, hn werkwijze en hun hiërarchie en hun banden met andere rappers. Daarbij noemde hij ook de naam van Cardi B. Zijn advocaat bestempelde hem als een ’doel’ voor wraakacties van deze bendeleden, die woedend zouden zijn.

In zijn nummer verdedigt Tekashi69 zijn keuze. „Ik waardeer alle kleine dingen en ik heb niets verkeerd gedaan. Ik heb al die ruzies niet nodig. Ik ben de grootste artiest ter wereld.”