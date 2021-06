Ex-FBI-agent weet wie Biggie Smalls doodschoot

Het is alweer bijna 25 jaar geleden dat een van de grootste rappers die de wereld ooit gekend heeft, The Notorious B.I.G., werd doodgeschoten. Nog steeds is die moord niet opgelost. Ⓒ foto’s Getty Images, anp/hh

Nog altijd is de moord op hiphoplegende Christopher Wallace, beter bekend als The Notorious B.I.G. of Biggie Smalls, niet opgelost. De Amerikaanse rapper, die in 1997 in Los Angeles werd neergeschoten, wordt een kwarteeuw na zijn dood nog steeds door toonaangevende muziektijdschriften als Rolling Stone en Billboard de beste rapper aller tijden genoemd en straatverkopers in New York verkopen nog altijd vele T-shirts met zijn naam erop...