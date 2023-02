Premium Het beste van De Telegraaf

Een vergeten parel uit de kunstgeschiedenis? Eerste solo-expo van Italiaanse schilderes Sofonisba Anguissola ooit

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

’Het schaakspel’ waarop Sofonisba haar zussen portretteerde is een van de topstukken in Twenthe.

Portretten die zo levensecht zijn dat het bijna is alsof ze ademen. Kunstenares Sofonisba Anguissola werd er tijdens haar leven wereldberoemd in heel Europa mee. Michelangelo sprak zijn lof voor haar uit. De veel jongere Vlaamse barokschilder Anthony van Dyck zocht haar op in Palermo, toen ze al dik in de negentig was. En verklaarde later dat hij van niemand zoveel van schilderkunst had geleerd als van haar.