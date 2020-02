Marwan Kenzari in de prijzen voor rol in Instinct

Marwan Kenzari Ⓒ Hollandse Hoogte

Acteur Marwan Kenzari is zaterdag in de prijzen gevallen op het ASWAN International Film Festival in Egypte voor zijn rol in de film Instinct. De Nederlandse acteur won in de categorie Beste acteur, meldt zijn agentschap. Onder anderen de Nederlandse regisseur Mijke de Jong zat in de jury.