Robert ten Brink over All You Need Is Love: ’Echter dan echt’

In All You Need Is Love draait het om de liefde, met bijvoorbeeld deelnemers die elkaar de liefde verklaren of die weer bij elkaar terugkomen. De presentator zegt dat veel mensen denken dat hij van tevoren al weet wat er in het programma gebeurt. „Maar wij weten ook niet wat er gaat gebeuren”, stelt de presentator, „en dát zenden we uit.”

In de talkshowuitzending is ook een vrouw te gast die ooit in All You Need Is Love trouwde met haar man, die later overleed. Het programma is dierbaar voor haar, vertelt ze, wat Ten Brink beaamt. Zo is hij met zijn collega’s op de begrafenis geweest van haar man. Hoewel het programma natuurlijk bedoeld is als amusement, zegt Ten Brink, is het „in the end” heel „echt” volgens hem. „Echter dan echt.”

Kerstspecial

Ook dit jaar komt er weer een kerstspecial van All You Need is Love. De special van het RTL 4-programma is jaarlijks een grote kijkcijferhit.

Presentatrice Eva Jinek vroeg de presentator, die door het programma ook wel Dr. Love wordt genoemd, of we ook dit jaar weer een kerstspecial kunnen verwachten. Daarop antwoordde Ten Brink stellig: „zeker.”

De special, die traditiegetrouw op kerstavond te zien is, trok vorig jaar ruim 2 miljoen kijkers. Ook het jaar daarvoor wist deze meer dan twee miljoen kijkers te trekken.