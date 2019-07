20.000 mensen steunen kookles-petitie Pierre Wind

De alliantie bestaat uit een groot aantal prominente instellingen en wetenschappers die allemaal vinden dat Nederlandse kinderen te weinig kennis van koken en eten hebben. Zij startten op de website Voedselonderwijs.nl een petitie om zo het onderwerp op de politieke agenda te krijgen. Als een burgerinitiatief meer dan 40.000 handtekeningen verzamelt, dan moet de Tweede Kamer zich buigen over het verzoek.

Het initiatief komt van tv-kok Pierre Wind en hoogleraar Jaap Seidell van de Vrije Universiteit Amsterdam. Bij het project hebben zich onder meer de Hartstichting, UNICEF en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) aangesloten. De organisaties maken zich allemaal zorgen over de slechte kennis die Nederlandse kinderen van voedsel hebben. Zonder kennis kunnen zij hun eetpatronen niet structureel aanpassen, aldus de opstellers van de petitie. Nederlandse kinderen drinken bijvoorbeeld de meeste suikerhoudende dranken van alle Europese jeugd, één op de vijf Nederlandse jongeren lijdt aan obesitas en bijna geen enkel kind eet voldoende verse groenten.

Toezeggingen

Pierre Wind pleit al lange tijd voor structurele voedsel- en kooklessen op scholen. Al jaren heeft hij ook een vast kook-item in het populaire programma Zapp Live, waarin hij kinderen spelenderwijs leert over gezond eten. Daarnaast heeft hij zijn eigen restaurant Het TrammHuys in Voorburg.

Wind stelde vorig week op NPO Radio 2 dat premier Mark Rutte hem in 2017 na een gezamenlijk optreden in een televisieprogramma in contact bracht met toenmalig staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker. Dekker zou Pierre Wind allerlei toezeggingen hebben gedaan, maar na de verkiezingen hoorde de Haagse kok niets meer van Dekker of het ministerie. „Zo zonde, ik dacht dat ik er bijna was”, aldus Wind.