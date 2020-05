James Corden lacht om zelfgeknipte coronakapsels collega’s

Een aantal mensen die in het productieteam van The Late Late Show With James Corden werken, was zo moedig om hun eigen haar te knippen. En daar moest presentator James Corden natuurlijk even op reageren.

„Overal ter wereld zijn mensen haren gaan knippen, terwijl ze daar geen enkele opleiding voor hebben. En dat levert natuurlijk hilarische kapsels op. Quarantaine-haar is een probleem voor iedereen, maar sommige mensen zijn beter in het knippen van hun eigen haar dan anderen”, aldus Corden.

Personal assistent Evan, die van zichzelf gezegend is met lang dik haar, ging zo de mist in met het kortwieken van zijn lokken dat hij alles maar gemillimeterd heeft. „Ik voel me een beetje zoals Brad Pitt in de film Fight Club nu.” Maar volgens Corden leek hij meer op een stand-in van Sinead O’Connor in de clip Nothing Compares 2U.

Een van de schrijvers van de show had zichzelf een hippe hanenkam aangemeten en voelde zich daar ’zeer aerodynamisch’ bij. Corden barstte in lachen uit toen hij het nieuwe coronakapsel van zijn collega zag. „Andrew, als dit jouw nieuwe look is dan moet je die omarmen. En wij zullen jou weer omarmen als team. Maar eerlijk gezegd denk ik dat je het slechtste kapsel van ons hele team hebt.”