Het blijft tobben met koning Nicolas

Koning Nicolas (Peter Van Den Begin) strandt in een sanatorium.

De Belgische koning is nog lang niet thuis in het vervolg op de droogkomische festivalhit King of the Belgians (2016). Moest hij daarin vanuit Turkije naar zijn vaderland zien te liften, in deel twee raakt Nicolas alleen maar verder uit koers. Zo wordt de vorst in The barefoot emperor na een ongeluk wakker op een eiland vol excentriekelingen.