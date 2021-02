Recensie ’II’: Jack Poels nog steeds alleen

Premium Cultuur

Recensie ’Carnage’: Geïnspireerde vrije geesten

Ghosteen, het voorlaatste album van Nick Cave en The Bad Seeds, behoorde tot het aller-, allermooiste wat 2019 muziekliefhebbers wereldwijd gebracht heeft. Aan de gisteren verrassend vanuit het niets uitgebrachte opvolger Carnage moeten we even wennen.