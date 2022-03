Afscheid prins Philip vol verrassingen

Royals

Koningin Elizabeth aanwezig bij herdenkingsdienst Philip

Koningin Elizabeth is aanwezig bij de herdenkingsdienst van haar overleden man, prins Philip. Dat melden verscheiden Britse media. Dinsdag wordt de prins, die in april 2021 op 99-jarige leeftijd overleed, herdacht met een dienst in Westminster Abbey in Londen.