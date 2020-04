Nieuwe film Michiel Huisman komt online uit

De Nederlandse bioscopen zijn momenteel gesloten; daarom worden veel titels voortijdig of rechtstreeks ’on demand’ uitgebracht. Dit gebeurt komende week bijvoorbeeld ook met J’accuse, de omstreden nieuwe film van regisseur Roman Polanski.

The Other Lamb speelt zich af in een zelfvoorzienende gemeenschap in het bos waar mensen geen gebruik maken van moderne technologie. Shepherd (Huisman) is de leider en mentor van de groep die in zijn geheel uit vrouwen bestaat. De tiener Selah begint echter naarmate ze volwassen wordt last te krijgen van bloedige visioenen waardoor zij nut en noodzaak van de gemeenschap in twijfel begint te trekken.

De film zal eerst twee weken op Picl te zien zijn, het online platform van de Nederlandse filmtheaters. Vanaf 13 mei is The Other Lamb ook te zien via andere on demand-kanalen, zoals Pathé Thuis.

De horrorfilm kwam begin april in de VS uit. Huisman woont en werkt al jaren in de VS. Recent was hij te zien in de Neflix-hit The Haunting of Hill House en de romantische dramafilm The Guernsey Literary Society.