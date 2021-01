BN’ers kloppen aan bij verslavingszorginstelling Jim Geduld

„Ik ken ze allemaal, ze weten me te vinden: mensen uit de media die vragen of we een keer een kopje koffie kunnen drinken. Mensen die zichzelf herkennen in mijn verleden”, vertelt Jim in de Volkskrant. „Ik weet meestal gelijk hoe laat het is. Een kop koffie buiten mijn kantoor, dan kunnen ze zichzelf wijsmaken dat het gewoon voor de gezelligheid is, ze hebben niet écht een probleem.”

Jim wil echter nooit buiten zijn praktijk afspreken. „Ze kunnen hier komen. Of niet. Het is hun keuze. Ik zeg tegen ze: iedereen weet allang wat er met jou aan de hand is, cut the crap, alleen jíj wilt het nog niet weten.”

De voormalige acteur heeft zelf ook met het bijltje gehakt. Hij speelde van 1991 tot 2000 de rol van Arthur Peters in Goede Tijden, Slechte Tijden, maar werd ontslagen vanwege zijn drugsgebruik.