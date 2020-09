PATTY ziet na ELF JAAR dochter PRISCILLA terug!

Na tien jaar geen enkel contact met elkaar te hebben gehad, zijn Patty Brard en haar dochter Priscilla bezig om de banden weer aan te halen. Ⓒ Weekblad Privé

Elf lange jaren hadden ze geen enkel contact. PRISCILLA NASI (37) miste in die tijd zelfs de sterrenbruiloft van haar moeder, PATTY BRARD (65). Deze week vielen zij elkaar weer in de armen. „We hebben elkaar teruggezien, vastgehouden en urenlang gesproken.” Na zo veel verloren jaren zijn moeder en dochter opgelucht en blij die grote stap te hebben gezet... En Priscilla had, net op tijd, ook nieuws voor haar moeder: ze gaat trouwen!