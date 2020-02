MAFS-koppels alsnog gescheiden

Hoewel Thierry en Sanne een vliegende start lijken te hebben, bevestigt Sanne aan RTL Boulevard dat zij en Thierry uit elkaar zijn. Ze laat weten dat ze het nog een tijdje samen hebben geprobeerd, maar de relatie toch gestrand is. Thierry reageert ook en zegt dat ze in het echte leven toch niet zo goed bij elkaar passen.

José en Ferry. Ⓒ Nander de Wijk/RTL

Daten

Ferry onthulde dinsdagavond in Jinek dat ook zijn huwelijk voorbij is. José leek uiteindelijk geen vlinders te voelen. Toch lijkt er nog een klein lichtpuntje te zijn: het stel is wél aan het daten. Ferry vertelde dat hij zijn droomvrouw niet zomaar uit zijn vingers liet glippen. „Een maand later heb ik de stoute schoenen aangetrokken en heb ik haar uitgenodigd om een weekendje weg te gaan. Ik zei tegen haar: ‘Pak je pyjama mee en je ziet wel waar we heen gaan.”

Blijkbaar heeft die aanpak gewerkt, want inmiddels is de vonk wel overgeslagen. „We zijn gescheiden, maar wél aan het daten. Ik ben hartstikke verliefd”, aldus een glunderende Ferry. „We zien wel waar het schip strandt. We hebben het in ieder geval onwijs gezellig met elkaar.”

Henk en Chantal, beter bekend als ’Henkie en Wenkie’, waren misschien wel het meest spraakmakende koppel van Married at first sight. Ⓒ Nander de Wijk/RTL

Kortstondige huwelijken

In de laatste aflevering, die door meer dan een miljoen mensen is bekeken, was ook te zien dat de andere koppels, het experiment niet resulteerde in een relatie. Zo kregen Chantal en Henk al bonje tijdens de huwelijksreis, ontdekten Robin en Kimberly tijdens het samenwonen al niet bij elkaar te passen en ook Ingeborg en Chantal hadden de nodige hobbels in hun kortstondige huwelijk. Jeroen en Antoine hebben wel een mooie vriendschap aan het experiment overgehouden.

Onlangs kondigde Videoland aan dat er in Married at first sight: Second Chance Maxime, Milly en Marcel een herkansing krijgen en zo alsnog hopen hun droompartner te vinden. Deze reeks is vanaf 9 maart te zien bij Videoland. Van deze spin-off is de presentatie wederom in handen van Carlo Boszhard.