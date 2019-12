’Het is wel heel veel ’Danny Vera’ dit jaar’

„Ik vind het wel heel veel ’Danny Vera’ dit jaar. Ik hoef maar een magazine open te slaan en ik sta erin of ik kijk op mijn telefoon en ik zie mijn hoofd”, vertelt de zanger aan BuzzE.. „Dat is prima, maar het is belangrijk dat je dat niet als normaal gaat zien. De laatste jaren gaat het lekker en zitten de zalen vol, maar ik heb een club vaste fans die altijd al kwamen. Dankzij die mensen heb ik altijd kunnen doen wat ik nu nog steeds doe.”

Dat Roller Coaster zo scoort, had hij niet verwacht. De zanger had in ieder geval niet de intentie om een hit te maken. „Zo maak ik ook geen muziek. Ik maak liedjes die ik zelf mooi vind en zo doe ik dat al twintig jaar. Al vinden ze er geen reet aan, als ik er zelf maar in geloof. Maar het is wel prettiger als er meer mensen in de zaal zitten en dat je meer verdient. Daardoor heb je de mogelijkheid om mooiere dingen te doen, zowel muzikaal als bijvoorbeeld in het decor van de theatertournees.”

Nuchter

Hoewel Danny door zijn rol als huisband van Johan Derksens voetbaltalkshows zijn populariteit al zag groeien, is het nummer zijn grootste hit tot nu toe. Hij blijft er nuchter onder. „Ik heb sowieso de neiging om alles naar nul te bagatelliseren. Ik ben tevreden, maar het is niet zo dat ik nu ’de volgende Roller Coaster’ wil maken. Alsjeblieft niet, zeg. Ik blijf gewoon doen wat ik altijd al deed en dat gaat hartstikke goed. Er worden binnenkort meer shows aan mijn clubtour van volgend jaar toegevoegd omdat de concerten uitverkocht zijn en er vraag is naar meer kaarten en ik ga in mei beginnen aan mijn nieuwe album. Die plaat wil ik in oktober uitbrengen. We zien wel wat dat brengt.”

De vierde plek in de Top 2000, waardoor Led Zeppelins Stairway To Heaven naar de vijfde plaats zakt, vindt hij ’heel leuk’. „Ik ben er ook heel dankbaar voor. Het is fijn dat heel veel mensen het een mooi liedje vinden. Ik heb erg veel mooie berichten gehad en ook veel berichten van mensen die nare dingen hebben meegemaakt en er steun in kunnen vinden.” Danny heeft zaterdagavond ook even geproost op zijn hoge binnenkomst. „We gingen uit eten met vrienden - dat stond al gepland - maar in plaats van gewone wijn hebben we wel de bubbeltjeswijn opengetrokken.”

