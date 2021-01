’Vermeende slachtoffers Danny Masterson lastiggevallen door Scientology’

Een aantal beschuldigers was zelf lid van de organisatie. Toen zij lid werden van Scientology hebben ze een document moeten ondertekenen waarin is geregeld dat alle geschillen die te maken hebben met Scientology door de kerk zelf behandeld worden, in plaats van door de rechter. Het gaat met name om de aantijgingen van stalking en intimidatie, de verkrachtingszaak wordt wel door de rechter behandeld.

Masterson, vooral bekend van zijn rollen in That 70s Show en The Ranch, wordt ervan beschuldigd tussen 2001 en 2003 drie vrouwen te hebben verkracht. Masterson heeft alle beschuldigingen ontkend. De acteur moet in januari weer voor de rechter verschijnen. Als hij uiteindelijk wordt veroordeeld, riskeert de acteur een gevangenisstraf tot 45 jaar.