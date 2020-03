Oei! Ex Rico Verhoeven onder de indruk van Badr Hari

Rico Verhoeven mag zichzelf dan wereldkampioen kickboksen noemen, Badr Hari kan nog altijd met opgeheven hoofd rondlopen. De bokser moest (net als in 2016) vanwege een blessure opgeven, maar toen hij met een brancard werd afgevoerd kreeg hij applaus van zowel Verhoeven als het publiek. Hari stond op het moment dat hij geblesseerd raakte dan ook voor in punten.

Maar dat is allemaal drie maanden geleden, terug naar het heden. Badr heeft het gevecht van de eeuw dan verloren, geliefd is hij nog altijd. Ook bij Jacky Duchenne, inderdaad de ex van Rico Verhoeven! Bij een foto van Badr Hari op Instagram was Jacky er als de kippen bij om de bokser een hartje te geven.

Ook zijn andere volgers zijn duidelijk onder de indruk. „Knock Rico out again”, schrijft een fan. „You are the best fighter ever”, reageert een ander. „Real Champ Badr Hari”, concludeert een derde.

Eind februari werd overigens bekend dat Badr Hari 20 juni weer terugkeert in de ring in Rotterdam Ahoy tegen Benjamin Adegbuyi, een van de vaste trainingspartners van Rico Verhoeven. Ondertussen hoopt kamp-Hari medio 2021 op een derde clash met Verhoeven.