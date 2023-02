Filmrecensie Soldaat in de kast in ’The inspection’

— Wat: drama — Regie: Elegance Bratton — Met: Jeremy Pope, — Bokeem Woodbine, — Gabrielle Union

Door Eric le Duc

Sterk spel Jeremy Pope (l.) in ’The inspection’. Ⓒ PR

Tot 2011 gold in het Amerikaanse leger een ’don’t ask- don’t tell’-beleid: homoseksuele en lesbische soldaten konden hun geaardheid maar beter geheimhouden. Voor de homoseksuele Elegance Bratton kwam deze koerswijziging te laat. Over zijn mensonterende opleiding tot marinier maakte de debuterende speelfilmregisseur het drama The inspection.