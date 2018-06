Komen ZIJ het liefdesgeluk van Meghan verstoren?

Wedding crashers

Ze zijn niet uitgenodigd voor de bruiloft, maar dat liet ze er niet van weerhouden om naar Londen af te reizen. Gisteren werden Tracy Dooley, de ex van Meghans halfbroer Thomas Markle jr., en haar twee kinderen Tyler en Thomas gespot terwijl ze arriveerden op Londen Heathrow.

De aangetrouwde familie zou zaterdag optreden als ‘special correspondents’ in het televisieprogramma Good Morning Britain. Uiteraard hopen de programmamakers op sappige roddels over de aanstaande van de prins. Tja, van je ‘familie’ moet je het hebben...

What the fork?

Paniek in Windsor, de woonplaats van The Queen en de plek waar zaterdag het huwelijk plaatsvindt. Politie, ambtenaren en bewoners zijn al dagen in de ban van een mysterieuze graffitispuiter.

Die spoot al meer dan 150 keer het woord ‘fork’, op onder andere verkeersborden, huizen en vuilnisbakken, langs de route die het kersverse paar zaterdag met de koets aflegt naar Windsor Castle. De vandaal zou al voor meer dan 10.000 pond aan schade hebben gemaakt. In het dorp is extra bewaking ingezet.

Welke boodschap de graffitispuiter precies wil uitdragen met zijn actie, daar valt alleen maar naar te gissen.

Ⓒ Instagram

Wie geeft Meghan weg?

Nu haar vader Thomas Markle waarschijnlijk niet op het huwelijk verschijnt, is de grote vraag door wie Meghan Markle naar het altaar begeleid zal worden. Volgens Britse media is het een beklonken zaak: haar moeder Doria Ragland gaat doen.

Dat haar vader zich zo vlak voor het huwelijk heeft teruggetrokken, is een groot drama voor Meghan. Thomas Markle vertelde aan het Amerikaanse TMZ dat hij zich zo schaamde voor de deal die hij met fotografen heeft gemaakt – hij liet zich betalen voor schijnbaar spontane kiekjes - dat hij zaterdag niet zal verschijnen om zijn dochter toekomstige moeilijkheden te besparen.

Volgens The Sun is Meghan er kapot van, en doet ze een laatste poging om hem alsnog naar Groot-Brittannië te krijgen. Harry en Meghan hebben in een officieel statement om respect en begrip gevraagd voor Meghans vader.