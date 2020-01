Jeangu Macrooy aan de slag met taalcoach voor songfestivallied

Jeangu’s manager en producer Pieter Perquin schakelde de hulp van Buffi drie jaar geleden in. „Er zijn er zat die vinden dat ze mijn hulp niet nodig hebben, maar Jeangu stond ervoor open. Dat is belangrijk. Want ik kruip in je ziel, je moet je kwetsbaar opstellen. Ik ga niet door jouw tekst met een rood pennetje, maar ik hou je een spiegel voor”, vertelt de taalcoach, die ook werkt met onder anderen Caro Emerald, Freek Vonk en Frits Sissing, aan het AD.

De zanger en Buffi gaan woord voor woord door de tekst van het songfestivalnummer. „Stel dat iemand het woord ’sad’ gebruikt, verdrietig, een heel algemeen woord. Dan vraag ik: wat voor soort verdriet? Ben je eenzaam, heb je een gebroken hart? Kunnen we een ander woord gebruiken? Als diegene daarna nog ’sad’ wil gebruiken om het simpel te houden, is dat prima, maar dan is dat wel een weloverwogen beslissing.”

Dat haar pupil in mei in Rotterdam voor miljoenen ogen optreedt, maakt Buffi heel trots. „Ik ben zo’n songfestivalfan, dat is elk jaar weer het hoogtepunt van het jaar. Dat ik nu eraan mee mag werken, is echt mijn droom.”