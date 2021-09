André en Sarah geven Yvonne ervan langs: ’Je obsessie voor ons slaat door’

In relatief korte tijd heeft Yvonne zich ontpopt als een van de bekendste namen van de juice-kanalen. Haar werkwijze is simpel: ze vangt ergens een roddel op en deelt die vervolgens, voorzien van eigen commentaar, met haar vele volgers op Instagram. Zo ook maandagavond.

Bij een foto van Sarah van Soelen, wachtend in de rij op een vliegveld, schrijft ze: „Er gaan nu stevige geruchten rond van meerdere kanten dat Sarah vrijdag is vertrokken naar een afkickkliniek in Alicante (in deze kliniek zat ze vorig jaar ook vanwege haar cokeverslaving). Ik vrees wel dat dit een gebed is zonder einde, als je omgeving niet clean is en niet met je wil meestrijden.”

Obsessie

Aan Shownieuws laat de familie van Sarah weten dat ze inderdaad naar Spanje is vertrokken, maar niet om de reden die door Yvonne werd gesuggereerd. „Sarah zit daar om helemaal tot zichzelf te komen. Ze leren haar hoe ze alle drukte moet managen, waar ze haar prioriteiten moet hebben en hoe ze bijvoorbeeld lelijke berichten moet negeren.” Ook benadrukt de familie dat de influencer al twee jaar geen drank en drugs heeft aangeraakt.

In een DM-bericht op Instagram richt André Hazes zich direct tot de showbizzwatcher. „Yvonne, ik vind alles prima wat je schrijft. En dat je mij aanpakt, moet je lekker zelf weten. Maar wat je nu doet kan echt niet. Dat meisje is anderhalf jaar clean en dat is een heel zware tijd voor haar geweest. Als je je zou verdiepen in verslaafden en mensen die daaraan hebben gewerkt, dan zou je misschien weten dat je echt niet zomaar roddels kan verspreiden hierover. Hierin ga je echt te ver. Je obsessie voor mij/ons slaat hierin echt door en ik vraag je vriendelijk dit eraf te halen en één keer in je leven gewoon gezond verstand te gebruiken.”

Respect

Ook Sarah, die Yvonne niet bij naam noemt, laat vanuit Spanje weten ’klaar te zijn met de grappen’. Op Instagram deelt ze: „Dit heeft niks meer te maken met roddelen, dit is gewoon, zoals ik het noem, pesten! Je mag alles over mij vinden, maar zéggen is het tweede. Ik ben al meer dan anderhalf jaar clean en dan ga je dit op je Insta posten? Waar is het respect? De obsessie van sommige mensen loopt uit de hand. Instagram is niet meer zoals het hoort te zijn.”

En dat vindt ze ’erg jammer’. „Gelukkig staan mijn mensen en ik hier sterk in, maar wat denk je zelf wat dit met mensen doet? Hoe was pesten voor jou op de basisschool? Ik vraag me dat af... Mensen, wees eens positief, support elkaar, geef complimentjes en maak het leven mooi! Ik hoop dat mensen gaan inzien dat ze niet alles zomaar kunnen roepen en op Instagram kunnen posten. Dit moet stoppen!