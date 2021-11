Zoon voor Slumdog Millionaire-actrice Freida Pinto

Bij een foto van Tran met de baby noemt Pinto hem ’mijn echtgenoot, vriend en levenspartner’. Ze schrijft verder: „Jou niet alleen vader zien worden, maar een supervader maakt me zo blij en emotioneel. Het geeft deze slapeloze mama ook vaak even een pauze en je hebt geen idee hoeveel ik dat waardeer. Ik ben zo dankbaar en verliefd op ons leven samen.” Ze maakte in de post ook de naam van haar zoon bekend, door te eindigen met: „Rumi-Ray, je mag je gelukkig prijzen.”

Tran plaatste dezelfde foto en noemde de baby daarin „het mooiste verjaardagscadeau dat ik kon wensen.” Hij schrijft in zijn bericht aan Pinto: „Het was een waar wonder om jou te zien bevallen van Rumi-Ray, je bent zo’n held!”