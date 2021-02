Liam Gallagher bevestigt reünie Oasis

Met die opmerking lijkt Liam geruchten op sociale media over een terugkeer te bevestigen. Wanneer de bandleden precies weer bij elkaar komen is niet duidelijk. Fans reageerden blij en vol ongeloof op de tweet van de Britse ster. Sommigen gaven zelfs aan ’te huilen van geluk’.

Oasis viel in 2009 uit elkaar toen Liam Gallagher ruzie kreeg met zijn broer Noel, die gitarist, zanger en liedjesschrijver was in de band. De twee lijken hun ruzie inmiddels te hebben bijgelegd. Kort geleden schreef Liam namelijk aan zijn broer dat hij ’van hem houdt en dat dit hun jaar wordt’.