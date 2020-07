Schrijfster Tatiana de Rosnay: ’De toekomst is nu’

Bestsellerauteur Tatiana de Rosnay: „Huizen zijn de beste schatbewaarders van onze geheimen.” Ⓒ Foto ANP / HH

De nieuwe roman van Tatiana de Rosnay, wereldberoemd om haar bestseller Haar naam was Sarah, speelt niet in het verleden, maar in het Parijs van 2035. De schrijfster schetst in Bloemen van de duisternis een weinig rooskleurig beeld van de nabije toekomst. „Ik heb me laten inspireren door de Netflix-serie Black Mirror en A handmaid’s tale van Margaret Atwood.”