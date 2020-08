Oud-hockeyster Maartje Paumen en verloofde verwachten kindje

Ze schrijft: „ Jaaaaaaaa straks zijn wij met z’n drietjes 🙏😍🙏 Mijn allerliefste mooiste vrouwtje is zwanger...zo blij en trots❤️.”

Maartje heeft in januari 2019 Savannah ten huwelijk gevraagd tijdens een skivakantie in Oostenrijk.

Maartje, die in Rio 2016 zilver won met het olympisch team, hing in mei 2018 haar hockeystick aan de wilgen. Ze heeft in haar imposante carrière tweemaal olympisch goud gewonnen. Daarnaast werd ze twee keer uitgeroepen tot beste hockeyster van de wereld, in 2011 en 2012.