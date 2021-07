Frank Lammers heeft lachende mensen in coronatijd gemist

De Brabantse ster, bekend van Undercover en Michiel de Ruyter, realiseerde zich dat toen hij zondag Mathieu van der Poel de gele trui in de Tour zag veroveren.

„We hebben ons niet beseft hoeveel het met iemand doet als je andere mensen ziet lachen”, aldus Lammers. „Daar word je gelukkig van. Heel even zag je onder het mondkapje van Mathieu die brede glimlach. Dat zie je nu op straat ook weer: mensen met plezier in hun gezichten. Dat hebben we anderhalf jaar niet gezien.”