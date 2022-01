Premium Het beste van De Telegraaf

Artiesten staan te dringen het podium op te mogen Naar welke concerten mogen we uitkijken in 2022?

Door Bart Wijlaars

Songfestivalwinnaar Måneskin treedt in maart op in AFAS Live. Ⓒ ANP/HH

Zullen we heel even doen alsof corona niet bestaat, alsof de deuren van de theaters, zalen en poparena’s niet dicht zijn en al wat we hier gaan noemen gewoon doorgaat? Want maatregelen zijn wel het laatste wat we kunnen gebruiken met het oog op de concerten die ons komend jaar te wachten staan.